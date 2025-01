Textor : « Je ne vendrai personne au PSG »

« Tu iras faire tes courses ailleurs ! »

Les relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sont plutôt fraîches. Les deux hommes ont multiplié les piques l’un envers l’autre ces derniers mois. « Tu ne comprends rien au football, c’est une perte de temps de te parler. Tu perdras partout où tu iras », avait ainsi lancé le président du PSG à son homologue l’an dernier. Le président de l’OL, lui, avait pointé le « comportement mégalomane » du Qatarien. Un contexte qui complique la possibilité pour les clubs de travailler ensemble sur le marché des transferts, malgré l’intérêt des champions de France pour Rayan Cherki.

Une bière et on oublie tout ?

« Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France, affirme Textor sur RMC. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne. »

On en reparlera quand la DNCG tranchera sur une relégation administrative.

