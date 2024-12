Marcus Thuram doublement récompensé lors des trophées du football italien

Thuram s’est fait un nouveau prénom de l’autre côté des Alpes.

Nommé dans plusieurs catégories lors des trophées du football italien pour la saison 2023-2024, l’international français Marcus Thuram (29 sélections) a été récompensé ce lundi soir pour sa belle saison sous le maillot de l’Inter, avec laquelle il a été sacré champion d’Italie en fin de saison dernière.

Une première saison réussie à l’Inter

Lauréat du plus beau but de la saison passée, l’attaquant de 27 ans figure également dans le onze type de la Serie A, aux côtés de ses coéquipiers Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicollo Barella, Hakan Çalhanoğlu et Lautaro Martínez.

Le bijou de Marcus Thuram, une frappe du droit depuis l’angle de la surface, était venu se loger dans la lucarne opposée de son compatriote Mike Maignan, au cours du derby della Madonnina le 16 septembre 2023 entre l’Inter et l’AC Milan (5-1), le premier disputé par Thuram sous les couleurs nerazzurri. De belles récompenses venues couronner une première saison italienne aboutie pour le fils de Lilian, qui avait débarqué en provenance du Borussia Mönchengladbach à l’été 2023.

Un banger à consommer sans modération.

