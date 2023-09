L'Inter explose le Milan

Inter 5-1 AC Milan

Buts : Mkhitaryan (6e, 68e),Thuram (38e), Çalhanoğlu (79e, S.P.) et Frattesi (90e+3) pour les Nerazzurri // Leão (58e) pour les Rossoneri

Pazza Inter !

Reçu cinq sur cinq. En s’imposant dans ce 237e Derby della Madonnina (5-1), l’Inter enchaîne une cinquième victoire consécutive face au Milan. Un succès qui permet aux Nerazzurri de s’installer confortablement en tête de la Serie A. Dans un San Siro bouillant, la bande à Thuram commence la rencontre de la meilleure des manières. Et c’est justement l’international français qui lance les hostilités, trouvant Dimarco d’un centre en retrait, mais la frappe du latéral milanais déviée par son copain Mkhitaryan trompe Maignan (1-0, 6e). Un début de match cinq étoiles de l’Inter face à un Milan encore endormi.

Bousculés, les Rossoneri tentent de revenir, prennent le contrôle du cuir, mais peinent terriblement à se montrer dangereux. Car oui en face, il y a une Inter qui apprécie le labeur. Solides et disciplinés, les hommes d’Inzaghi dégagent une impressionnante sérénité, face à des cousins inoffensifs. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir une première offensive rouge et noir, avec cette percée d’Hernández qui manque néanmoins le cadre (31e). Insuffisant pour inquiéter les Interistes, en pleine confiance.

Grande Marcus !

Vous ne voulez pas marquer ? Très bien, on s’en charge. Et de quelle manière ! Sur une contre-attaque emmenée par Dumfries, Thuram décide de sortir le grand jeu, en déclenchant une frappe sèche qui vient se loger dans la lucarne de Mike Maignan (2-0, 38e). Premier derby pour Thuram fils et premier but, son deuxième but de la saison, ou comment entrer dans le cœur de la Curva Nord. La tête sous l’eau, le Milan ne peut s’en remettre qu’à un homme, Rafael Leão. Jusqu’ici très discret, le Portugais – parfaitement servi par Hernández – profite de la première erreur défensive adverse pour relancer les siens (2-1, 58e). Alors que des trombes d’eau s’abattent, le Milan retrouve des couleurs.

Mais cet espoir est de courte durée. En face, les Intéristes ne veulent pas voir leur adversaire prendre confiance et décident de réappuyer sur l’accélérateur. Premier avertissement avec une frappe signée Carlos Augusto repoussée par un Maignan attentif (66e). Et sur une énième transition rapide, Darmian lance Martínez qui décale sur Mkhitaryan. L’Arménien crucifie une seconde fois Maignan et met définitivement ses copains à l’abri (3-1, 68e). Au fond du trou, le Milan craque, à l’image de cette vilaine faute de Theo Hernández dans la surface sur Lautaro Martínez, penalty indiscutable. Çalhanoğlu s’en charge et enfonce encore plus son ancienne maison (4-1, 79e). L’Inter ne s’arrête pas en si bon chemin, et Frattesi vient définitivement clore le spectacle (5-1, 90e+3). Circulez, il n’y a rien à voir. Une nouvelle fois, l’Inter a fait de son cousin son souffre-douleur.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni (de Vrij, 74e), Acerbi, Darmian – Dimarco (Carlos Augusto, 64e), Mkhitaryan, Çalhanoğlu (Asslani, 80e), Barella (Frattesi, 64e), Dumfries – Thuram (Arnautović, 64e), Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Kjaer, Thiaw, Calabria (Florenzi, 77e) – Loftus-Cheek (Musah, 86e), Krunić – Leão, Reijnders (Jović, 77e), Pulisic (Chukwueze, 56e) – Giroud (Okafor, 77e). Entraîneur : Stefano Pioli.

