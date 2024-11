Le copropriétaire du LOSC envisage de vendre le club

Dogues à adopter.

Avant le choc qui opposera le LOSC à la Juve, ce mardi soir, au stade Pierre-Mauroy, le copropriétaire du club nordiste Alessandro Barnaba – via Melvyn Partners – a avoué à la Gazzetta dello Sport qu’il ne serait pas contre une vente du LOSC : « Il y a toujours un bon moment pour acheter et un bon moment pour vendre. En général, nous investissons pour trois à cinq ans. Après avoir assaini les comptes et consolidé le projet sportif, nous sommes dans une bonne période pour vendre, mais nous ne sommes pas pressés. Si une offre intéressante se présente, nous la prendrons en considération, sinon nous continuons. D’ailleurs, au-delà des opportunités offertes par le réseau du football et des satisfactions personnelles, la valeur de notre marque augmente également. »

Une prolongation de Jonathan David envisagée

Et d’évoquer, par la même occasion, le cas d’un des plus gros actifs du club, Jonathan David, qui sera en fin de contrat en juin : « Nous travaillons activement sur un renouvellement. C’est un talent exceptionnel, bien qu’un peu sous-estimé en Europe en raison de sa nature humble. Il incarne l’attaquant moderne, capable de défendre et d’attaquer, s’intégrant parfaitement aux stratégies footballistiques contemporaines. J’espère réussir à le convaincre de rester. En même temps, certains salaires sont hors de notre portée. Et au-delà de l’échéance de son contrat, nous avons toujours laissé partir ceux qui recevaient des offres importantes. »

