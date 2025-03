Cherki forfait avec les Espoirs face à la Slovaquie

Des petits pépins pour les Bleuets.

À la suite du superbe succès face à l’Angleterre (5-3), les Espoirs devront se passer de plusieurs joueurs avant d’affronter la Slovaquie chez elle ce lundi, à 18h30 à Trnava. Parmi les blessés, Rayan Cherki va manquer à l’appel de cette seconde affiche. Le meneur de jeu de l’OL, auteur de deux passes décisives et d’un but face aux Anglais, souffre d’une contusion au pied gauche et ne sera donc pas du déplacement.

Autre blessé : Christian Mawissa, le défenseur central de l’AS Monaco, qui est touché aux adducteurs et lui aussi forfait. La Fédération française de football a annoncé que ces deux joueurs ne seraient pas remplacés.

En amical, les Bleuets rattrapent l’Italie en deuxième mi-temps grâce à Rayan Cherki