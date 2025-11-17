S’abonner au mag
  • Euro U21
  • Qualifications
  • France-Iles Féroé (1-0)

Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Îles Féroé

JF
Partager
103
Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Îles Féroé

  France 1-0 Îles Féroé

But : Mathys Tel (SP, 37e) pour les Bleuets

On attendait un festival, on a eu une première partie.

Dans un duel pour la première place du groupe C de qualifications à l’Euro Espoirs, les Bleuets ont fait le job face aux Îles Féroé, en s’imposant sur la plus petite des marges au stade des Alpes à Grenoble (1-0). Longtemps en difficulté pour concrétiser une large et nette domination, les jeunes Français ont pu compter un penalty obtenu par Mohamed Meïté après la demi-heure de jeu pour prendre les devants. Le capitaine Mathys Tel ne s’est pas fait prier pour transformer l’offrande et mettre les siens devant à environ 10 minutes de la pause (1-0, 37e). Les Bleus auraient toutefois pu ouvrir le score bien avant cela, notamment par l’intermédiaire d’Eli Junior Kroupi, en totale confiance, qui a touché la barre et qui n’est pas passé loin d’inscrire une superbe bicyclette, ou via Saïmon Boubraé, pas assez tueur à l’heure de conclure son action.

Plus brouillons dans le second acte, les hommes de Gérald Baticle, qui avait largement fait tourner au coup d’envoi, ne parviennent pas à doubler la mise, sans conséquence. Avec 26 frappes mais seulement 4 cadrées à leur actif, les Bleuets ont clairement pêché dans la finition, mais prennent tout de même la première place de leur groupe, devant ces mêmes Îles Féroé, avec encore six matchs à jouer dans ces qualifications. De bon augure pour la suite, même s’il faudra se montrer bien plus incisif devant le but lors des prochaines rencontres, à commencer par le Luxembourg en mars prochain.

Premiers avec deux matchs de moins que le deuxième, vous avez dit domination ?

Les Bleuets limitent la casse en Suisse

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!