Les Bleuets assurent l’essentiel et la première place de leur groupe face aux Îles Féroé

France 1-0 Îles Féroé

But : Mathys Tel (SP, 37e) pour les Bleuets

On attendait un festival, on a eu une première partie.

Dans un duel pour la première place du groupe C de qualifications à l’Euro Espoirs, les Bleuets ont fait le job face aux Îles Féroé, en s’imposant sur la plus petite des marges au stade des Alpes à Grenoble (1-0). Longtemps en difficulté pour concrétiser une large et nette domination, les jeunes Français ont pu compter un penalty obtenu par Mohamed Meïté après la demi-heure de jeu pour prendre les devants. Le capitaine Mathys Tel ne s’est pas fait prier pour transformer l’offrande et mettre les siens devant à environ 10 minutes de la pause (1-0, 37e). Les Bleus auraient toutefois pu ouvrir le score bien avant cela, notamment par l’intermédiaire d’Eli Junior Kroupi, en totale confiance, qui a touché la barre et qui n’est pas passé loin d’inscrire une superbe bicyclette, ou via Saïmon Boubraé, pas assez tueur à l’heure de conclure son action.

37' : Mathys Tel transforme le penalty et ça fait 1-0 pour l'EDF ! https://t.co/koiJIAnZEe pic.twitter.com/tVOVuk6fOR — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 17, 2025

Plus brouillons dans le second acte, les hommes de Gérald Baticle, qui avait largement fait tourner au coup d’envoi, ne parviennent pas à doubler la mise, sans conséquence. Avec 26 frappes mais seulement 4 cadrées à leur actif, les Bleuets ont clairement pêché dans la finition, mais prennent tout de même la première place de leur groupe, devant ces mêmes Îles Féroé, avec encore six matchs à jouer dans ces qualifications. De bon augure pour la suite, même s’il faudra se montrer bien plus incisif devant le but lors des prochaines rencontres, à commencer par le Luxembourg en mars prochain.

Premiers avec deux matchs de moins que le deuxième, vous avez dit domination ?

