Les Bleuets ne font qu'une bouchée de l'Estonie

France espoirs 6-1 Estonie espoirs

Buts : Tel (9e), Cissé (12e), Kroupi (49e et 86e) et Odobert (63e et 79e) pour les Bleuets // Varjund (45e+4) pour les Estoniens.

Sans pitié.

Les Bleuets ont déroulé ce lundi face à l’Estonie (6-1) lors de leur deuxième match des qualifications pour l’Euro U21, qui aura lieu en juin 2027 en Serbie et en Albanie. Une victoire logique tant les hommes de Gérald Baticle ont dominé les Estoniens, qui ont peiné à ne serait-ce que dépasser le milieu de terrain.

Après seulement douze minutes de jeu, le score était déjà de 2-0. Trouvé par Wilson Odobert à la suite d’une mauvaise relance adverse, Mathys Tel ouvrait ainsi le score (1-0, 9e), avant que Djaoui Cissé ne double la mise grâce à un bel enchaînement petit pont-frappe en puissance (2-0, 12e). Une erreur de Warren Zaïre-Emery allait toutefois gâcher la très belle copie des siens en fin de première période : une passe en retrait manquée du Parisien permet en effet à Tony Varjund de pousser Robin Risser à la faute et ainsi réduire le score (2-1, 45e+3).

45′ QUELLE ERREUR de Risser, ça coute un but et ça fait 2-1 ! pic.twitter.com/hojzOwQj22 — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) October 13, 2025

Un doublé pour Kroupi et Odobert

Pas grave : la France, largement supérieure, le fait savoir au retour des vestiaires grâce à Junior Kroupi – entré en jeu – et Wilson Odobert. Les deux bonhommes ont chacun planté un doublé : Kroupi grâce à un service de Zaïre-Emery (3-1, 49e) et un ballon repoussé par le poteau (6-1, 86e), Odobert à la suite d’un bon centre de Dayann Methalie (4-1, 63e) et d’une belle reprise dans la surface (5-1, 79e). Les Bleuets signent un second succès dans cette phase de qualifications après le carton face aux Îles Féroé vendredi (6-0).

79′ GOLAZOOOOOOO et DOUBLEEEEEE d’Odobert !! QUELLE REPRISE de volée ! Ca fait 5-1 ! pic.twitter.com/oO6xbjYga9 — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) October 13, 2025

On espère autant de spectacle avec les A face à l’Islande ! (laissez-nous rêver un peu)