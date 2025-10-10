Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé

Îles Féroé Espoirs 0-6 France Espoirs

Buts : Odobert (13e et 51e), Methalie (22e et 57e), Tel (38e) et Bouaddi (67e)

Road to Tirana !

Si la perspective d’aller passer son été 2027 en Serbie et en Albanie n’est pas forcément très réjouissante, l’équipe de France a bien démarré ses qualifications pour l’Euro Espoirs 2027 en torpillant les Îles Féroé (6-0). L’archipel était pourtant leader incontestable du groupe C, avec trois victoires en autant de matchs !

Avec Warren Zaïre-Emery capitaine, les Bleuets ont fait le plein de confiance et de buts, et n’ont pas réitéré leur match très nul aux Féroé, époque Sylvain Ripoll. Wilson Odobert, qui a imité Bradley Barcola en matière de coupe de cheveux, a marqué son doublé, en force (0-1, 13e) puis en finesse (0-4, 50e).

La 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 des Bleuets face aux Îles Féroé 🇫🇴 Match de qualification pour l’Euro Espoirs, à suivre à partir de 18h00 sur YouTube FFF ! Tous derrière vous 💪💙 pic.twitter.com/WCpn56Nw7h — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2025

Toulouse en force

Pour sa première avec les Bleuets, Dayann Methalie y est également allé de son doublé, d’une belle frappe du droit (0-2, 22e), puis du gauche (0-5, 57e). Le latéral gauche a parfaitement représenté la délégation des Pitchounes de Toulouse, également emmenée par Guillaume Restes et Noah Edjouma, entré en fin de match, en plus de Jaydee Canvot, aujourd’hui à Palace. Le gardien a d’ailleurs sauvé Methalie, qui avait provoqué un penalty féroïen, tiré par Aki Samuelsen, le capitaine (31e). Mathys Tel, qui a pris le brassard pour la dernière demi-heure, et Ayyoub Bouaddi ont aussi participé à la fête (38e et 67e). Le joueur de Tottenham a dépassé la barre des dix buts avec les Espoirs. Trois buts en première période, trois en seconde, les Bleuets démarrent bien leur campagne. Les petits de Gérald Baticle doivent absolument terminer premiers de leur groupe pour se qualifier à l’Euro Espoirs. Ils accueillent l’Estonie ce lundi (18h30), à Grenoble.

Ils n’auront pas trop croisé le féroé.