Toulouse enregistre un transfert record avec Jaydee Canvot

*Bruit de la machine à billets*

Le feuilleton Jaydee Canvot a trouvé son dénouement ce vendredi, et Toulouse peut souffler et exulter. L’intérêt de Crystal Palace s’est concrétisé par un transfert record pour le TFC, à hauteur d’environ 26,5 millions d’euros (23 millions de livres), selon L’Équipe. Un montant qui dépasse même celui d’Issa Diop, parti à West Ham pour 25 millions d’euros en 2018.

Olivier Cloarec, toujours le roi de la vente

Le jeune milieu défensif de 19 ans, capable d’évoluer également en défense centrale, avait aussi attiré l’œil d’Aston Villa. Une première offre anglaise, bien inférieure, avait été recalée comme il faut par Toulouse plus tôt cet été. Grâce à un sens aigu de la négociation dont il a le secret, le président Olivier Cloarec a finalement réussi à tirer le meilleur prix pour son titi toulousain.

Avec ce transfert, le TFC inscrit un nouveau record dans son histoire et fait pleuvoir les billets en s’offrant un joli coup financier, tandis que Canvot s’apprête à découvrir la Premier League en signant un contrat de cinq ans après seulement 20 matchs en Ligue 1.

26,5 millions pour 20 matchs, le ratio n’est pas mal.

Olivier Blondel : « À notre époque, certains gardiens faisaient carrière avec des pieds moyens »

