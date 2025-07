Le TFC a trouvé le successeur de Damien Comolli

Un Breton dans la Ville rose.

Toulouse a son nouveau président ! Quelques semaines après le départ de Damien Comolli à la Juventus, le club toulousain a annoncé l’arrivée de son nouveau boss dans un communiqué.

Au boulot à partir du 15 juillet

Désormais, ce sera Olivier Cloarec, ancien président du Stade rennais et qui a fait le tour de la Bretagne, qui sera à la tête du vainqueur de la Coupe de France 2023. Un nom qui sent bon la galette saucisse et qui connaît parfaitement le milieu et la Ligue 1.

Le Toulouse Football Club annonce la nomination d'Olivier Cloarec comme nouveau Président du Club. ➕ d'infos ici ⤵️https://t.co/ik0OEn8vfQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 8, 2025

Ce choix breton a été fait après « un processus de recrutement rigoureux mené par les propriétaires du Toulouse FC, RedBird Capital Partners », peut-on lire dans le communiqué du club. À 51 ans, le natif de Pont-l’Abbé va donc découvrir son septième club français, après Strasbourg, Brest, Vannes, Dijon, Lorient et Rennes, où il avait été président délégué de 2022 à 2024. Il prendra ses fonctions le 15 juillet.

La fin de l’obsession de la data au TFC ?

