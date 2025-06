La Juventus officialise l’arrivée de Damien Comolli

Comolli passe à la Vieille Dame.

C’est officiel : la Juventus a dégainé son plus beau communiqué pour annoncer l’arrivée de Damien Comolli en tant que directeur général. L’ancien boss du TFC, qui avait lâché la barre le 28 mai en parlant de la décision « la plus dure de sa carrière », rebondit donc à Turin, où il prendra les manettes du secteur masculin, du marketing et du commercial. Autant dire qu’il ne vient pas faire du tourisme.

Damien Comolli nuovo Direttore Generale della Juventus. — JuventusFC (@juventusfc) June 1, 2025

Comolli, c’est ce CV de baroudeur des boards : Arsenal, Tottenham, Liverpool, Fenerbahçe, Sainté et bien sûr Toulouse, qu’il avait ramené en Ligue 1 avant de lui offrir une Coupe de France et quelques soirées européennes.

« Un club unique en matière d’histoire, d’identité et de perspectives »

Le Tef’, qui a fini peinard à la 10e place de Ligue 1 cette saison, tourne donc la page après cinq années de gestion Comolli. Et pendant ce temps-là, la Juve, quatrième de Serie A, continue son mercato hors terrain, alors qu’on ne connaît pas encore le futur entraîneur des coéquipiers de Khephren Thuram la saison prochaine.

« Dirigeant doté d’une solide expérience internationale, Damien Comolli apporte un important bagage de compétences techniques, managériales et stratégiques, acquises en plus de 30 ans d’expérience au sommet du football européen », ont salué les Bianconeri. Le principal intéressé, lui, parle d’un club « unique en matière d’histoire, d’identité et de perspectives ».

Le début de l’ère data à la Juve ?

Youpi, Massimiliano Allegri est de retour en Serie A !