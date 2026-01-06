« Brésil ou pas, m’en bats les couilles. Ronaldinho, machin, chouette… Rien à foutre ! »

À la manière de Claude Makélélé, Yan Diomandé, l’ailier gauche ivoirien, n’a pas fait dans la dentelle au moment de définir ses ambitions pour la suite de la CAN 2025. « Venir, remporter la CAN et repartir avec la coupe », a énoncé la révélation de 19 ans lors d’une interview donnée auprès du média ivoirien Actupeople.net. Et pour y parvenir, pas grand monde ni grand-chose ne l’inquiète. « On s’en bat les couilles de qui est en face de nous, on veut gagner les sept matchs. On va donner le meilleur. On n’est pas venus en figurants, on est venus gagner. »

La CAN comme plus grand rêve

L’occasion de se faire mousser un peu en rappelant la dernière rencontre avec la Côte d’Ivoire, remportée malgré un retard de deux buts à la demi-heure de jeu. « Face au Gabon, on savait que même si on perdait le match, on était qualifiés, mais on est venus pour gagner sept matchs », s’est vanté Yan Diomandé, révélation du début de saison à Leipzig, après le succès collectif des Éléphants face au Gabon (3-2). « C’est mon plus grand rêve de remporter la CAN à 19 ans, peu de joueurs l’ont fait », a lâché le natif d’Abidjan. Pour confirmer ces belles paroles, place aux actes pour le 8e de finale contre le Burkina Faso ce mardi, à 20h, à Marrakech.

Attention, les excès de confiance finissent souvent mal.