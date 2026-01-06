Un ancien entraîneur de Manchester United pour succéder à Ruben Amorim ?

Baby-face killer, vous vous souvenez ?

Depuis le limogeage de Rúben Amorim ce lundi, Manchester United est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Selon le Guardian, un retour d’Ole Gunnar Solskjær chez les Red Devils serait également une option.

Le Norvégien a longtemps évolué à Manchester en tant que joueur et a dirigé l’équipe première de décembre 2018 à novembre 2021. Ce qui est d’ores et déjà acté : mercredi prochain face à Burnley, c’est Darren Fletcher qui prendra en charge l’équipe. La suite reste toutefois incertaine. L’Écossais pourrait être maintenu à son poste, mais une solution externe demeure également envisageable.

Il est sans club depuis l’été dernier

En faveur de Solskjær, le fait que Jason Wilcox, directeur du football, ainsi qu’Omar Berrada puissent envisager un retour du Norvégien jusqu’à la fin de la saison. Ils lui font confiance pour obtenir des résultats et améliorer l’atmosphère au sein du vestiaire.

En plus des décideurs, des cadres de l’équipe comme Bruno Fernandes et Harry Maguire soutiendraient également un retour de l’ancien entraîneur de United. Solskjær lui-même serait aussi ouvert à cette option. Depuis la fin de son intérim à Beşiktaş en août dernier, il est sans club.

À ce rythme, Sir Alex Ferguson va finir par reprendre du service.