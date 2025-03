Aurélien Tchouaméni veut sa revanche.

La prestation très décevante des Bleus en Croatie ce jeudi n’a pas plu au milieu de terrain du Real Madrid qui, présent en conférence de presse, a expliqué aux journalistes présents que le groupe s’était parlé suite à ce non-match : « On n’a pas été à notre niveau, on s’est parlé entre nous, on a coeur de montrer notre vrai visage en face de nos fans. On a discuté entre nous, on a vu ce qui n’allait pas. Il faut rester calme, concentrés, ensemble parce qu’on en aura besoin face à la Croatie. Il va falloir être beaucoup plus précis dans les deux surfaces. Il nous a manqué des choses. Il y a eu du déchet technique dans des zones dangereuses. La Croatie s’est nourrie de nos erreurs. On a manqué d’efficacité, il faudra un peu plus de folie dans notre circulation. Et être plus solide défensivement. »

Le rendez-vous est pris : 20h45 ce dimanche, au stade de France à Saint-Denis. Avec une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations à aller arracher. D’autant que Tchouaméni a lui aussi deux-trois trucs à se faire pardonner.

