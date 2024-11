Pronostic Real Madrid Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real, un blason à redorer face au Milan AC

Le Real Madrid sort d’une saison incroyable avec un doublé Liga – Ligue des Champions. Si le Real a lancé sa campagne européenne par une victoire en SuperCoupe face à l’Atalanta, et une victoire lors de la 1re journée de C1 contre Stuttgart (3-1), ensuite, dans un jour sans, la Maison Blanche s’est inclinée à Lille (1-0). Lors de la dernière journée, les Madrilènes sont rentrées au vestiaire avec un retard de deux buts contre Dortmund avant de réaliser une seconde période de folie (5-2). Ces performances en dents de scie se font ressentir en Liga avec un nul contre l’Atletico (1-1) et surtout une déroute à domicile dans le classico face au FC Barcelone (0-4). Humilié par le Barca et critiqué pour son arrogance, le Real doit se reprendre sur le terrain lors de la réception du Milan AC. Le week-end dernier, les Madrilènes ont vu logiquement leur match face à Valence être reportée et ont pu se focaliser sur ce rendez-vous européen. Déçu de ne pas avoir gagné le Ballon d’Or, Vinicius aura à cœur de frapper un grand coup ce mardi.

En face, le Milan AC a décidé de lancer une nouvelle ère avec l’arrivée de Fonseca. Le coach portugais succède à Pioli qui avait permis au club rossonero de retrouver son lustre d’antan. Dans cette Ligue des Champions, les Milanais ont mal débuté en étant battus par Liverpool et le Bayer Leverkusen. Finalement, les partenaires de Mike Maignan se sont repris lors de la dernière journée en dominant logiquement, mais pas facilement, le Club Bruges (3-1) à San Siro. En Serie A, le Milan est seulement 7e quand le Real est 2e de Liga, malgré son match en retard. Battus en milieu de semaine dans un choc face au Napoli (0-2), les Lombards ont fait le job à Monza (0-1) le week-end dernier. Comme souvent ces derniers temps, la décision est venue du milieu de terrain Reijnders. Ce succès permet au Milan AC de ne pas être trop décroché, avec 8 points de retard sur le leader Napoli. Sur le banc face à Monza, Leao est en difficulté avant ce choc à Madrid. A domicile, le Real devrait réagir en Ligue des Champions face à un Milan AC, loin d’être flamboyant.

