Milan fait plonger le Real Madrid

En déplacement à Madrid ce mardi soir, l’AC Milan a enfoncé les Merengues dans leurs doutes (1-3) et confirmé que la fin de cycle est bien arrivée à Santiago-Bernabéu (et chez les Ancelotti).

Real Madrid 1-3 AC Milan

Buts : Vinícius Júnior (23e, SP) pour les Merengues // Thiaw (12e), Morata (39e) et Reijnders (73e) pour les Rossoneri

À Madrid, la population est pressée. Tellement pressée que la crise de novembre a commencé en septembre et s’est accentuée ce mardi contre l’AC Milan (1-3). Dépassés par la justesse milanaise, largués défensivement et aussi fades qu’un sandwich triangle, les Blancs ont offert le résumé idéal de leur début de saison aux pauvres spectateurs de Santiago-Bernabéu : mauvais en tous points.

Naufrage al dente

Les Madrilènes ont pourtant cru assurer, en mettant un semblant de pression d’entrée. Désireux de soigner sa crise de confiance, Kylian Mbappé a affûté ses crampons coup sur coup en entame de match, reprenant d’abord – sans contrôle – la remise en retrait de Lucas Vázquez (3e), puis tentant de reprendre un centre de son même latéral (4e). La convalescence attendra. Car de l’autre côté, Milan a aussi des gens à satisfaire, et après un débordement bordélique de Theo Hernandez stoppé par Andriy Lunin (5e), l’ouverture est faite. Sur corner, Christian Pulisic est parvenu à trouver Malick Thiaw qui, grâce au marquage en détente d’Aurélien Tchouaméni et Éder Militão, a décroisé sa caboche (0-1, 12e). Séchés, les Merengues.

Le réveil a finalement sonné par le duo Mbappé-Vinícius Júnior. Obligeant Mike Maignan à un joli plongeon au sol (17e), le Français a visiblement excité son comparse brésilien, dont les prises de balle dangereuses se sont multipliées jusqu’à obtenir un penalty. Lancé dans la surface sur une passe astucieuse de Jude Bellingham, Vinícius Júnior a trouvé le pied traînant d’Emerson Royal, coupable d’une faute légère mais logiquement sifflée. Sentence transformée par Vini et sa panenka revisitée (1-1, 23e). Une égalisation insuffisante cependant, puisque la tenue de balle et les incursions ont surtout été pour les visiteurs. Logique donc de les voir être récompensés peu avant la pause, avec une frappe de Rafael Leão bien repoussée par Lunin, mais tout aussi bien suivie par Álvaro Morata (1-2, 39e).

Après la pause, la dynamique milanaise s’est poursuivie. De la tête, Leão a fait briller Lunin et sa main droite (52e), puis l’ancien du LOSC a gâché l’excellent contre mené par Pulisic (56e). En face, le déchet technique et le gruyère défensif n’ont fait qu’illustrer le chantier sur lequel doit plancher la direction madrilène dans les prochains mois. Souvent mal servi, Mbappé, lui, est resté frustré par ses demi-occasions, tandis que les entrées de Brahim Díaz, Eduardo Camavinga ou Dani Ceballos n’ont absolument rien dynamisé. De quoi laisser libre cours à l’inspiration des hommes de Paulo Fonseca. Notamment Tijjani Reijnders. Parti du milieu de terrain avec une sublime conservation du ballon, le Néerlandais a assuré un une-deux au long cours avec Leão, pour mieux se retrouver dans la surface, pivoter et glisser le cuir entre les jambes du gardien (1-3, 73e). La suite n’aura pas ressemblé à grand-chose, entre frappes vendangées et envolées du puissant Magic Mike Maignan.

Loin du tumulte, Carlo Ancelotti s’est contenté de faire deux nouveaux changements consécutifs – et inutiles –, comme dépassé par des évènements qu’il n’est plus en mesure de contrôler. Lui dont le contrat se termine en juin 2026, mais qui peut déjà sentir le souffle d’un licenciement prématuré cet hiver émaner des bureaux de Florentino Pérez (le départ de l’Italien aurait certainement dû être scellé en juin dernier, pour finir sur la bonne note d’une victoire en Ligue des champions). Bravo à l’AC Milan donc, vainqueur en taille patron face à son ancien Mister. Le Real Madrid peut d’ores et déjà se focaliser sur la saison prochaine, l’heure du nouveau cycle est (vivement) souhaitée.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy (Fran García, 74e) – Valverde (Camavinga, 46e), Tchouaméni (Brahim Díaz, 46e), Modrić – Bellingham (Rodrygo, 74e), Mbappé, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

AC Milan (4-4-2) : Maignan – Emerson Royal (Calabria, 90e+3), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez – Musah (Pavlović, 90e+3), Fofana, Reijnders, Pulisic (Loftus-Cheek, 70e) – Morata (Abraham, 70e), Leão (Okafor, 78e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Pronostic Real Madrid Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions