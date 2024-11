Un supporter du Bayern est mort pendant le match contre Benfica

AT le Jeudi 07 Novembre à 09:35 Article modifié le Jeudi 07 Novembre à 10:45

Le Bayern Munich a annoncé la mort d’un supporter qui assistait à la rencontre de Ligue des champions contre Benfica. L’individu a été victime d’une urgence médicale dès la 3e minute de jeu. Après des tentatives de réanimation en tribune, les secouristes l’ont ensuite transporté à l’hôpital, d’après les informations de l’Agence de presse allemande SID. L’homme serait décédé pendant son transport vers l’hôpital. Si l’intervention n’a pas fait arrêter la rencontre, les ultras du club ont logiquement stoppé les encouragements.

« On n’a pas célébré cette victoire dans le vestiaire »

« La victoire 1-0 du FC Bayern a été reléguée au second plan en raison d’un triste événement, a commenté le Bayern dans son communiqué de fin de soirée. Environ une heure après le coup de sifflet final, le club a appris la triste nouvelle que le supporter était décédé sur le chemin de l’hôpital. Le FC Bayern est en deuil aux côtés de ses proches. »

FC Bayern in Trauer: Todesfall überschattet 1:0 gegen Lissabon. Beim Champions League-Vorrundenspiel gegen Benfica Lissabon ist der 1:0-Sieg des FC Bayern aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt. Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne der Allianz Arena… pic.twitter.com/t5Pek9O4FC — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2024

Conscients que la soirée ne tournait pas rond, les Bavarois ont indiqué ne pas avoir célébré le court succès contre le club lisboète (1-0). « On ne savait pas que c’était à cause d’une urgence médicale. C’est absolument compréhensible qu’il n’y ait pas eu d’encouragements. On n’a pas célébré cette victoire dans le vestiaire », a notamment certifié le capitaine Manuel Neuer à l’issue du match.

Le Bayern repart de l’avant contre Benfica