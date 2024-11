Hansi Flick a sorti Lewandowski sans savoir qu’il approchait des 100 buts

C’est la crise la plus totale au Barça !

Encore étincelant ce mercredi soir, Robert Lewandowski a une nouvelle fois porté un Barça en pleine bourre sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade, signant une nouvelle victoire nette et sans bavures en Ligue des champions (2-5). Auteur d’un doublé en dix minutes, les 98e et 99e réalisations de sa carrière en C1, l’attaquant polonais a toutefois été remplacé à la 79e de jeu par son entraîneur Hansi Flick, ignorant que son joueur n’était plus qu’à un pion d’atteindre la barre des 100 buts. « Si je l’avais su avant, je ne l’aurais peut-être pas remplacé », a semblé regretter le coach allemand à l’issue de la rencontre.

🏆 Champions League – FC Barcelone 🗨️ Les regrets de Flick pour Lewandowski, bloqué à 99 buts : "Si je l'avais su, je ne l'aurais pas remplacé !" pic.twitter.com/QAHxPKOWJX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2024

« C’est de ma faute, mais nous devons aussi penser au prochain match. Aujourd’hui, il a marqué deux buts importants, notamment le premier pour nous permettre de mener 2-1. Il était très important pour nous », ajoutait Flick en conférence de presse. Nul doute que le prolifique numéro 9 n’en tiendra pas rigueur à son entraîneur, lui qui ne devrait pas tarder à atteindre ce cap si symbolique des 100 buts dans la compétition reine : à l’heure actuelle, seuls Cristiano Ronaldo (141 buts) et Lionel Messi (129 buts) ont empilé plus de caramels que Lewy en Ligue des champions.

Ça sera une autre paire de manches face à Brendan Chardonnet le 26 novembre.

