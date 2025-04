Acquittement de Daniel Alves : le parquet saisit la Cour de cassation

Attendez, pas si vite Mr Alves…

Le parquet de Barcelone a saisi le Tribunal Suprême (équivalent à la Cour de cassation) en réponse à l’acquittement de l’ancien latéral du Barça et du PSG par la Cour de justice de Catalogne vendredi dernier (AFP). La peine de quatre ans et demi de prison pour des faits de viol à l’encontre de Daniel Alves avait été révoquée à « l’unanimité », mettant en cause le manque de « fiabilité » de la plaignante.

D’abord libéré après la paye de la caution

Le 31 décembre 2022, l’ancien joueur de 42 ans avait été accusé par une jeune femme de 23 ans de viol dans une discothèque de Barcelone. Une plainte avait alors été déposée par la victime présumée pour agression sexuelle (une qualification qui comprend le viol en Espagne). S’en est suivie une détention provisoire dans l’attente du procès pour le footballeur le plus titré de l’histoire. Reconnu coupable en février 2024, il avait été condamné en première instance à quatre ans et six mois de prison mais avait été libéré après avoir payé une caution d’un million d’euros.

Cette annonce du parquet de Barcelone est une nouvelle avancée dans cette affaire qui fait beaucoup parler en Espagne. Ce lundi soir, des centaines de personnes s’étaient rassemblées à Barcelone pour protester contre l’annulation de la condamnation et apporter leur soutien à la victime présumée.

