Dani Alves condamné à quatre ans et demi de prison

Deux semaines après la fin de son procès, Dani Alves a été ce jeudi reconnu coupable « d’agression sexuelle avec pénétration » par le tribunal supérieur de justice de Barcelone et condamné à quatre ans et demi de prison.

Pour rappel, le Brésilien était accusé d’avoir violé une jeune femme dans la discothèque Sutton de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. La Cour a estimé « qu’il est établi que la victime n’était pas consentante et qu’il existe des éléments, en plus du témoignage de la plaignante, pour prouver le viol. » L’ancien joueur risquait jusqu’à douze ans de prison, mais le parquet avait réclamé une peine de neuf ans à son encontre. Alves était en détention provisoire depuis un an dans une prison de Barcelone.

La juge a également imposé 5 ans de liberté surveillée, d’éloignement et d’interdiction de communiquer avec la victime pendant 9 ans et 6 mois, ainsi qu’une indemnisation de 150 000 euros et le paiement des frais du procès, précise AS.