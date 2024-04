Au Brésil, une ville retire une statue de Dani Alves

Après son statut, sa statue.

Ce lundi, la préfecture de Juazeiro a retiré une statue à l’effigie de Dani Alves. Réalisée en 2020 par l’artiste Léo Santana, l’œuvre de bronze trônait dans le centre de la ville de l’État de Bahia. D’après Globo Esporte, cette décision fait suite à un ordre du ministère public de l’État, qui avait demandé la mise au placard du monument, prétextant que la loi « interdit de rendre hommage à des personnes vivantes avec des fonds publics ».

Sauf que cette demande du ministère public intervient dans un contexte de tension autour du joueur et de sa statue. Le 22 février dernier, l’ancien du PSG avait été condamné à quatre ans et demi de prison pour viol par la justice espagnole. Ayant fait appel de la décision, le Brésilien reste en liberté provisoire en attendant son nouveau procès. Depuis le début de l’enquête, qui a commencé en 2023, la statue avait été vandalisée à plusieurs reprises. En septembre dernier, elle avait été couverte d’un sac-poubelle et de scotch.