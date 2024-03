Dani Alves a payé sa caution d’un million d’euros pour sortir de prison

Après quatorze mois de détention provisoire, Dani Alves va pouvoir sortir de prison dans les prochaines heures. Le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a déclaré ce lundi que le Brésilien avait déboursé le million d’euros de caution nécessaire pour obtenir sa mise en liberté provisoire : « Nous vous informons que le dépôt de la caution de Daniel Alves a été enregistré dans les comptes de la 21e section du tribunal de Barcelone. » D’après les médias espagnols, l’ancien footballeur a eu des difficultés à rassembler cette somme ces derniers jours.

Condamné en février dernier à quatre ans et demi de prison pour l’agression sexuelle avec pénétration d’une jeune femme en décembre 2022, Alves a obtenu mercredi dernier sa mise en liberté provisoire dans l’attente d’une condamnation définitive, en échange d’une caution d’un million d’euros. Afin de réduire les risques de le voir quitter le territoire espagnol, ses passeports espagnol et brésilien lui ont été confisqués. Il devra aussi comparaître une fois par semaine devant le tribunal de Barcelone et ne pourra pas approcher de la victime.

Le jour où un club allemand a fait scandale à cause d'un préservatif