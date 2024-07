JO : les Espagnoles débutent par une victoire contre le Japon

Espagne 2-1 Japon

Buts : Bonmatí (22e) & Caldentey (74e) pour l’Espagne // Fujino (13e) pour le Japon

Dans un stade de la Beaujoire de Nantes qui sonnait bien creux pour une affiche de ce prestige, l’Espagne – championne du monde en titre – a bien négocié son début de tournoi olympique (grâce notamment à une très bonne Aitana Bonmatí), avec un succès acquis – non sans frayeurs – contre le Japon, septième au classement FIFA. Les filles prennent ainsi le même chemin que les garçons, et font forte impression dans le jeu.

Les joueuses nipponnes avaient pourtant surpris la meilleure équipe du globe, avec l’ouverture du score d’Aoba Fujino sur un magnifique coup-franc direct (0-1, 13e), une frappe puissante se logeant dans la lucarne de Cata Coll. Les Japonaises ont ainsi profité d’une entame de match timorée des Espagnoles, illustrée par des imprécisions techniques inhabituelles. Bousculées, les joueuses de Montserrat Tomé ont gardé le ballon sans pour autant se montrer dangereuses. Mais elles n’ont pas douté très longtemps puisque Bonmatí, Ballon d’Or 2023, a honoré son statut de plus grande joueuse du monde en égalisant à la suite d’un sublime mouvement collectif (1-1, 22e). La Rojita a ensuite imposé son jeu et s’est montré beaucoup plus menaçante au fil des minutes.

La montée en puissance espagnole s’est confirmée au retour des vestiaires. Le Japon s’est offert la première situation, mais Tōko Koga n’a pas assez appuyé sa reprise sur corner. Après cela, presque rien pour les ouailles de Futoshi Ikeda. Le Japon a reculé, laissé le ballon aux Espagnoles (72 % de possession de balle en deuxième période) et semblait se contenter d’un match nul bienvenu contre les grandes favorites. Mais ce qui devait arriver arriva : la Roja s’est procuré plusieurs occasions par Mariona Caldentey (52e) ou Putellas (57e, 63e), et a réussi à forcer le verrou japonais. Juste avant le dernier quart d’heure de jeu, Caldentey a concrétisé la domination espagnole pour donner les trois points à sa sélection, en se faufilant dans la défense japonaise – sur un service de Bonmatí – pour placer une frappe dans le petit filet d’Ayaka Yamashita (2-1, 74e).

L’Espagne est bien partie, dans ce groupe très relevé où figure également le Nigéria.

Espagne (4-3-3) : Coli – Carmona (O. Hernández, 60e), Aleixandri, Paredes, Batlle – Guijarro (T. Abelleira 82e), Bonmati, Putellas (J. Hermoso, 68e) – Caldentey, Del Castillo (L. García, 82e) Paralluelo. Sélectionneuse : Tomé Montserrat.

Japon (4-3-3) : Yamashita – Shimizu (H. Takahashi, 68e), Minami, Kumagai, Koga (M. Moriya, 90e) – Hasegawa, Nagano – Seike (M. Hamano, 46e), Fujino, Miyazawa, Tanaka (R. Chiba, 80e). Sélectionneuse : Futoshi Ikeda.

Pronostic Japon Espagne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine