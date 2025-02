Affaire Rubiales : la procureure requiert de la prison

Roja is the New Black.

Luis Rubiales risque bien de troquer le costard-cravate pour la tenue orange. La procureure Marta Durántez Gil a maintenu ses réquisitions contre l’ancien boss de la fédé espagnole de foot pour « agression sexuelle » et « pressions » sur Jenni Hermoso après ce fameux baiser imposé en 2023. Deux ans et demi de prison sont requis selon Marca. Un sacré contre-pied pour celui qui voulait mettre l’affaire sous le tapis.

« Un baiser non consenti, aucun doute là-dessus »

Durántez Gil a enfoncé le clou ce mercredi en présentant ses conclusions devant le tribunal : « Ça a été un baiser non consenti : je crois qu’après examen, il n’y a aucun doute, ou du moins pas de doute raisonnable suffisant. ».

L’argument de la défense qui consiste à brandir des images de fiesta post-Mondial pour tenter de décrédibiliser la joueuse ? La procureure ne veut même pas en entendre parler. « Cela suscite en moi un certain rejet (…) de continuer à demander aux victimes d’une agression sexuelle pourquoi elles riaient, pourquoi elles faisaient la fête », a-t-elle balancé, visiblement lassée par ce genre de procès en légitimité imposé à Jenni Hermoso. Avant d’insister : « Elle voulait passer inaperçue, que tout cela ne soit pas réduit au baiser non consenti, mais au triomphe de la sélection. Est-elle moins victime pour cela ? ». La question est vite répondue.

Pour Durántez Gil, Hermoso n’a jamais eu la moindre chance de faire valoir sa version face à « la puissance de toute une fédération de football et à un président qui n’était pas à la tête de beaucoup de choses, mais d’absolument tout ». Les plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés doivent être prononcés demain, alors que ke verdict ne devrait pas être rendu avant plusieurs semaines. Cependant, en cas de condamnation, rien n’assure que Luis sera vraiment derrière les barreaux : en Espagne, lorsqu’une personne a un casier vierge et écope d’une sentence inférieure à deux ans de prison, habituellement, elle paye simplement une amende et ressort libre avec du sursis.

Le FC Prison est déçu.

