Hugo Lloris prend deux buts lors du All-Star game entre la Ligue mexicaine et la MLS

L’occasion de prendre des nouvelles de ces bons vieux Riqui Puig et Denis Bouanga.

Le Vénézuélien Salomon Rondon, le Mexicain Andrès Guardado, Hugo Lloris, mais aussi l’Italien Federico Bernardeschi ou les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba, tous étaient réunis à Columbus dans la nuit de mercredi à jeudi pour disputer le All-Star Game version football. La meilleure équipe possible de MLS a donc affronté le meilleur onze de la Liga MX, la ligue mexicaine. Chaque équipe de départ a entièrement été remplacée tout au long de la rencontre, et à ce petit jeu-là, les Mexicains ont encore montré que les States et leur maillot multicolore avaient encore du mal avec le ballon rond. Le onze américain était coaché par le Français Wilfried Nancy.

Emmenés par André-Pierre Gignac, la team mexicaine s’est imposée 4-1. Hugo Lloris, rentré la mi-temps à la place de l’ancien gardien de Dortmund Roman Bürki, a encaissé les deux derniers buts de l’équipe étasunienne.

UNO, DOS, TRES, CUATRO… 🎶💃🏻 Maxi Meza anota el gol número 4️⃣ del combinado mexicano@mls 1-4 #LigaBBVAMX ¡El All Star Game ante MLS, gratis por Apple TV! MÍRALO AQUÍ ➡️ https://t.co/XnY3rsddx3 pic.twitter.com/BdUpt6nzu7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2024

Encore moins intéressant qu’Égypte-République Dominicaine aux JO.

