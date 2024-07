Bleues : la réserviste Ève Perisset repêchée pour le match contre la Colombie

Hervé Renard roule sur la réserve.

Touchée à l’ischio droit, Elisa De Almeida ne débutera pas le premier match des Bleues aux Jeux olympiques, contre la Colombie ce jeudi. La défenseure du PSG, dont le forfait a été annoncé mercredi, suivra la rencontre depuis les tribunes : Ève Perisset (Chelsea) prend sa place sur la feuille de match, grâce à l’assouplissement du règlement du CIO qui permet désormais aux réservistes de remplacer temporairement – et non plus définitivement – certaines joueuses. Cependant, c’est Maëlle Lakrar qui devrait débuter sur le côté droit de la défense tricolore.

𝗔 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗻𝗼𝘀 𝗝𝗢 🔥👊 Premier match de la compétition ce soir à 𝙇𝙔𝙊𝙉 🏟️ 🆚 Colombie 🇨🇴 ⌚️ 21h 📺 France 2 #FRACOL | #Paris2024 pic.twitter.com/jeVnP99ogG — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 25, 2024

De son côté, Eugénie Le Sommer, qui n’a pas joué depuis son opération à un genou en avril, fera bien partie des 18 joueuses inscrites sur la feuille.

