Le nouveau record d'Eugénie Le Sommer

Eugénie Le Sommet !

35 ans et toutes ses dents. Entrée à la 79e minute de France-Islande au Mans, Eugénie Le Sommer a fêté sa 199ème sélection avec l’équipe de France. Elle devient la joueuse la plus capée de la sélection, hommes et femmes confondues, une sélection devant Sandrine Soubeyrand.

L’attaquante, également meilleure buteuse de l’histoire des Bleues avec 94 pions, a récupéré le brassard de capitaine des mains de Wendie Renard. Philippe Diallo, présent au Mans, lui a remis un maillot symbolique dans les vestiaires à la fin du match pour honorer ses seize ans de carrière en Bleues. Une plus grande cérémonie avec le public sera organisée lors de France-Suisse, le 30 mai prochain à Nancy, lors du prochain match de la France à domicile. Pour leur prochain match, potentiel synonyme de 200e cape pour ELS, les Bleues joueront en Suisse.

EUGÉNIE LE SOMMER ACCLAMÉE PAR LES BLEUES 🤩 Ses coéquipières s’empressent de fêter ce nouveau record avec elle au coup de sifflet final ! pic.twitter.com/hcSHF9ul5w — Anna Carreau (@annacarreau) February 25, 2025

Tout a commencé au Stade briochin.

Pour la gloire d'Eugénie Le Sommer