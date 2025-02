Une victoire sans briller pour les Bleues, un record pour Le Sommer

France 3-2 Islande

Buts : Diani (23e), Katoto (28e) et Baltimore (65e) pour les Bleues de France // Vilhjálmsdóttir (37e) et Sigudardóttir (68e) pour les Bleues d’Islande

La France a besoin de certitudes, elle en a un peu plus ce mardi soir. À quatre mois de l’Euro suisse, les Bleues de Laurent Bonadei ont éteint l’Islande (3-2). Un deuxième succès dans cette trêve, bon pour la confiance, qui permet aux Bleues de s’octroyer la première place de leur groupe A de Ligue des nations.

Katoto encore buteuse

Le stade Marie-Marvingt du Mans est celui qui réussit le plus aux Françaises. Malgré une pelouse pas terrible et sans rassembler plus que 8 559 personnes, elles ont signé leur neuvième victoire en autant de sorties mancelles. Un 100 % garanti par le nouveau but en Bleues de Marie-Antoinette Katoto. Déjà buteuse contre la Norvège, l’attaquante du PSG était titulaire en pointe à la place de Melvine Malard et a bien plus rassuré.

𝐀𝐔 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐓 ! 🏔️🔝 Avec sa 1️⃣9️⃣9️⃣ème sélection ce soir, @ELS_9_FRANCE devient 𝗟𝗔 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗦𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗖𝗔𝗣𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 ! 🇫🇷 Exceptionnelle ✨#FiersdetreBleues #FRAISL pic.twitter.com/LpeoXEfUBB — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 25, 2025

Elle avait pourtant perdu la balle pour la première occasion islandaise, quand Gunnlaugsdóttir a incroyablement tiré à côté (11e). Le temps pour François Hollande, présent au Mans, peut-être pour rendre visite à son copain Stéphane Le Foll, d’apprendre que les joueuses islandaises étaient toutes des « filles de ». Rúnarsdóttir, celle qui est donc la « dóttir » d’un Rúnar en plus d’être la gardienne de l’Inter Milan, a raté son dégagement. Grace Geyoro a tenté une roulette zidanesque avant que Kadidiatou Diani ne trouve un magnifique poteau rentrant (1-0, 23e).

Les boulettes de Peyraud-Magnin

Katoto s’est rattrapée dans la foulée d’un pointu si utile après une jolie talonnade de Karchaoui (2-0, 28e). L’attaquante signe son 37e but en Bleues, en 49 sorties. Pauline Peyraud-Magnin, d’une belle boulette, a relancé le suspense de cette partie. La gardienne s’est trouée sur le coup franc de Vilhjálmsdóttir, dévié par Selma Bacha (2-1, 37e). Après une frappe lointaine de Geyoro (58e) et une barre de Diani (61e), Sandy Baltimore a fait respirer les Bleues d’une belle frappe lointaine (3-1, 65e). Juste avant que Peyraud-Magnin ne rate complètement sa sortie sur corner et que Sigudardóttir n’en profite (3-2, 68e). Qu’importe pour les Bleues, car l’important était de l’autre côté du terrain : Eugénie Le Sommer est entrée à la 79e à la place de Marie-Antoinette Katoto. Avec le brassard, elle est devenue la footballeuse française la plus capée, avec 199 sélections.

Une soirée historique, donc.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Samoura (De Almeida, 79e), Lakrar, Renard (Mbock, 79e), Bacha – Geyoro, Toletti, Karchaoui – Diani, Katoto (Le Sommer, 79e), Baltimore (Jean-François, 89e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Islande (4-3-3) : Rúnarsdóttir – Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigudardóttir, Heidarsdóttir (Arnardóttir, 46e) – Jóhannsdóttir (Tryggvadótir, 88e), Vilhjálmsdóttir, Hauksdóttir (Brynjarsdóttir, 61e) – Jessen (Asgeirsdóttir, 74e), Jónsdóttir, Gunnlaugsdóttir (Eiriksdóttir, 61e). Sélectionneur : Porsteinn Halldórsson

