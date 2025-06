Laurent Bonadei après la victoire des Bleues en Islande : « J’ai trouvé que l’état d’esprit était très bon  »

À jamais les premières

Avec cette sixième victoire en six rencontres de Ligue des nations, les Bleues ont terminé cette campagne invaincue malgré des conditions climatiques dantesques en Islande. Un résultat qui a grandement satisfait Laurent Bonadei. En conférence de presse, le sélectionneur tricolore n’a pas hésité à saluer la performance de ses protégées : « D’un point de vue statistique, c’est super, parce que ça n’avait jamais été réalisé en Ligue des nations. Donc 6 sur 6, il faut le faire, surtout aujourd’hui dans les conditions de jeu dans lesquelles on était, c’était pas facile », a-t-il assuré.

Une phase de groupe réussie 🔥 Bravo à l'ensemble du groupe !

Une satisfaction aussi sur le niveau de jeu

Très attaché au jeu offensif, Bonadei a également livré les clés des bonnes performances des Bleues dans cette compétition : « J’ai trouvé que l’état d’esprit était très bon, et puis si on regarde les statistiques, on a encaissé seulement deux buts contre cette équipe d’Islande au match aller, deux buts sur coup de pied arrêté, ça veut dire qu’on a fait cinq clean sheets et donc on n’a pas encaissé de buts dans le jeu, ça c’est important pour moi qui suis attaché au jeu offensif, à la possession, à se créer des occasions, à être spectaculaire. C’est aussi un domaine sur lequel je souhaitais qu’on progresse après les 4 premiers matchs amicaux où on avait pris 4 buts contre l’Espagne par exemple. Donc je suis vraiment satisfait de ce qu’elles ont produit. »

Pour autant, le sélectionneur des Bleues ne veut pas s’enflammer malgré la bonne dynamique : « On finit premières de ce groupe avec six victoires en six matchs, ça donne de la confiance, mais ça ne veut pas dire qu’on va tout de suite se prendre pour d’autres. On sait que ça passe par du travail, beaucoup d’humilité. » Avant de se projeter vers l’Euro, l’ensemble des troupes va profiter d’un repos bien mérité avant de partir en stage à Biarritz à partir du 11 juin et d’affronter la Belgique le 20 juin prochain à Valenciennes, puis le Brésil sept jours plus tard à Grenoble.

Prochain rendez-vous le 5 juin pour l’annonce de la liste pour l’Euro.

