La France s’impose en Islande et termine invaincue en Ligue des nations

Pour cet ultime match de la phase de groupes de Ligue des nations, la France s’est déplacée en Islande dans une rencontre qui avait toutes les caractéristiques du match piège par excellence. Mais les Bleues n’ont pas tremblé et se sont imposées 2 à 0 pour conclure une campagne parfaite de Ligue des nations avec six victoires en six rencontres.

Islande 0-2 France

Buts : Baltimore (74e), Geyoro (85e) pour les Tricolores

Face à des conditions climatiques dantesques entre vent et température polaire, les protégées de Laurent Bonadei, déjà assurées de disputer le Final Four de la compétition, avaient comme objectif de rester invaincues et de décrocher un sixième succès en autant de rencontres. Six, comme le nombre de changements effectués par le sélectionneur tricolore par rapport à la rencontre face à la Suisse disputée vendredi à Nancy (4-0), mais c’est bien Sandy Baltimore, l’une des rescapées, qui est venue offrir la victoire aux Bleues.

Les gardiennes assurent le spectacle

Bousculées à l’entame de la rencontre par des Islandaises menacées de relégation en Ligue B en cas de défaite, les Bleues se sont offert la première occasion de la rencontre, malgré le vent de face qui a entravé les offensives tricolores en première mi-temps, avec Sandie Toletti qui a obligé Cecilía Rúnarsdóttir à déloger la frappe de la Madrilène, qui prenait le chemin de sa lucarne, avec sa main opposée (13e). C’est ensuite Pauline Peyraud-Magnin qui a été mise à contribution sur la tentative de Hlín Eiríksdóttir après sa mauvaise relance (21e), puis sur le coup franc de Karólína Vilhjálmsdóttir repoussé par la gardienne de la Juventus sur la capitaine islandaise, Glódís Viggósdóttir, qui n’est pas parvenue à cadrer sa reprise (37e). L’Islande a par ailleurs été la seule nation à marquer contre la France lors de cette Ligue des nations. Kessya Bussy a eu la balle du 1-0 au bout du pied juste avant la pause après une superbe construction avec Sandy Baltimore, mais l’ailière du Paris FC a manqué de conviction dans sa frappe, permettant à Rúnarsdóttir de capter le cuir sans difficulté (45e).

Baltimore en sauveuse

Alors que la pluie s’est invitée à la mi-temps, les Bleues ont renforcé leur domination sans parvenir pour autant à trouver le chemin des filets, à l’instar des tentatives d’Oriane Jean-François (54e), Melween N’Dongala (57e) ou encore le corner rentrant de Toletti qui a fui le but de Rúnarsdóttir alors que la portière de l’Inter avait complètement manqué sa sortie (69e). Mais la lumière est une nouvelle fois venue de Baltimore, sur une tentative en deux temps après le service cinq étoiles de l’entrante Melvine Malard, la numéro 17 des Bleues est ainsi venue inscrire son cinquième but en six rencontres (0-1, 74e). Tout juste entrée en jeu à la place de Marie-Antoinette Katoto, Clara Mateo a eu l’inspiration géniale de s’effacer sur l’offensive tricolore pour laisser Grace Geyoro filer seule au but et mettre définitivement les Bleues à l’abri (0-2, 85e). Une sixième victoire de rang donc pour les Bleues et un quatrième clean sheet consécutif, puisque la seule équipe à avoir inscrit un but à la défense française était l’Islande lors du match aller (3-2). Malgré cette défaite, l’Islande conserve une chance de continuer d’évoluer en Ligue A puisque les Stelpurnar okkar disputeront un barrage pour décider de leur avenir, alors que la Suisse, avec une nouvelle défaite face à la Norvège (0-1), est condamnée à la relégation en Ligue B.

Islande (4-3-3) : Rúnarsdóttir – Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Arnardóttir – Jóhannsdóttir (Antonsdóttir, 62e), Viljhälmsdóttir (Ágústsdóttir, 73e), Brynjarsdóttir – Eiriksdóttir (Fridriksdóttir, 73e), Jónsdóttir, Albertsdóttir (Jessen, 62e). Sélectionneur : Þorsteinn Halldórsson.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – N’Dongala, Mbock, Samoura, Bacha – Jean-François, Toletti (Karchaoui, 71e), Majri (Geyoro, 71e) – Baltimore (Gago, 81e), Katoto (Mateo, 81e), Bussy (Malard, 63e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

