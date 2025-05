Ligue des nations : les Bleues font fondre la Suisse

France 4-0 Suisse

Buts : Mateo (11e), De Almeida (16e), Baltimore (19e) et Geyoro (56e) pour les Bleues.

Déjà qualifiée pour le Final 4 de la Ligue des nations, l’équipe de France s’est amusée face à la Suisse ce vendredi à Nancy en signant un large succès (4-0). Les Bleues enchaînent un cinquième succès de rang dans ce groupe B de Ligue des nations, alors que la Norvège et l’Islande ont partagé les points en parallèle (1-1). En dehors du score, l’équipe de Laurent Bonadei – qui avait fait le choix de se passer d’Eugénie Le Sommer, de Wendie Renard et de Kenza Dalia – a probablement livré son meilleur match depuis un bon moment.

Un braquage éclair

Le fameux verrou suisse a sauté comme un vieux cadenas rouillé au stade Marcel-Picot. Dès la quatrième minute de jeu, Sandy Baltimore adresse le premier coup sur la porte blindée avec un tacle à bout portant venu s’écraser sur la barre transversale. Peu sécurisé, le coffre helvète cède à trois reprises en à peine dix minutes. La gardienne Livia Peng, visiblement inspirée par la performance d’Hugo Lloris en finale de Coupe du monde 2018, tergiverse et permet à Clara Mateo de lui chiper le ballon pour marquer dans le but vide (1-0, 11e). Cinq minutes plus tard, Elisa De Almeida double la mise d’une reprise de volée sur corner après avoir été complètement oubliée au second poteau (2-0, 16e). Puis vient un contre éclair mené en solitaire par Kadidiatou Diani, qui sème ses adversaires en solo avant de servir Sandy Baltimore pour le troisième (3-0, 19e).

Le casse est propre, rapide, brutal. Les joueuses de Laurent Bonadei affichent beaucoup d’envie et sont diablement efficaces en prime. Après avoir tranquillement géré les événements d’une rencontre déjà pliée, les Bleues remettent une pièce dans la machine au retour des vestiaires. Sur un ballon gratté haut, Sandie Toletti et Clara Mateo combinent vite et bien pour offrir à Grace Geyoro le quatrième but d’une frappe croisée (4-0, 56e). Entrée en jeu, Kelly Gago espère elle aussi y aller de son petit pion, mais son tir du pointu vient s’écraser sur la barre transversale.

Le six sur six comme objectif

En dehors des fulgurances offensives, on retiendra aussi une prestation totalement maîtrisée de l’ensemble des Bleues, les Françaises n’ayant pratiquement laissé que des miettes à une équipe de Suisse bien faiblarde. Pauline Peyraud-Magnin a d’ailleurs probablement eu le temps de compter chacun des 12 359 spectateurs présents au stade tant les occasions adverses furent peu nombreuses tout au long de la soirée. Objectif pour la France désormais : l’emporter face à l’Islande à Reykjavik lundi prochain pour devenir la première équipe à remporter tous ses matchs de groupe en Ligue des nations féminine. De quoi se mettre en confiance à un peu plus d’un mois du lancement de l’Euro.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Sombath, Mbock (Ndongala, 74e), Bacha (Bogaert, 74e) – Geyoro, Toletti, Karchaoui – Diani (Cascarino, 46e), Mateo (Katoto, 62e), Baltimore (Gago, 61e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Suisse (3-5-2) : Peng – Calligaris, Stierli, Maritz – Beney (Riesen, 46e), Sow, Wälti (Mauron, 46e), Vallotto, Crnogorčević (Lehman, 78e) – Schertenleib (Pilgrim, 61e), Fölmli (Piubel, 46e). Sélectionneuse : Pia Sundhage.

Ligue des nations féminine : la France contrôle la Suisse