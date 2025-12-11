S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Athletic Club-PSG (0-0)

Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club

CDB
Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club

L’histoire, avec un petit h.

Accroché par l’Athletic Club de Bilbao à San Mamés (0-0), le Paris Saint-Germain a buté notamment sur un grand Unai Simon, auteur de quatre parades et logiquement élu homme du match. Et les scores nuls et vierges comme celui-là, le PSG n’y est pas habitué.

En effet, c’est seulement la deuxième fois de l’ère QSI qu’un match du PSG en Ligue des champions se termine sans aucun but marqué. Le dernier 0-0 remonte au 21 octobre 2015, face au Real Madrid de Rafa Benítez.

Une victoire pour aller chercher le top 8

Présent en zone mixte après la rencontre, le coach Luis Enrique s’est voulu rassurant, estimant que son équipe devait « gagner au moins un match de plus » pour assurer une place dans le top 8 de la Ligue des champions, et se qualifier directement en huitièmes de finale.

Malgré ce score nul, le PSG termine l’année 2025 avec un total de 51 buts marqués en Ligue des champions, le record absolu sur une année civile. Le club parisien détient également le record de victoires sur une année calendaire dans la compétition, avec treize succès depuis le 1er janvier 2025.

Ça aide de mettre dix buts au Stade brestois en barrages.

Les notes du PSG contre Bilbao

CDB

À lire aussi
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
  • C1
  • J6
  • Athletic Club-PSG
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
110
38
12
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!