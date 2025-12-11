Le match du PSG à Bilbao rentre dans l’histoire du club

L’histoire, avec un petit h.

Accroché par l’Athletic Club de Bilbao à San Mamés (0-0), le Paris Saint-Germain a buté notamment sur un grand Unai Simon, auteur de quatre parades et logiquement élu homme du match. Et les scores nuls et vierges comme celui-là, le PSG n’y est pas habitué.

En effet, c’est seulement la deuxième fois de l’ère QSI qu’un match du PSG en Ligue des champions se termine sans aucun but marqué. Le dernier 0-0 remonte au 21 octobre 2015, face au Real Madrid de Rafa Benítez.

Une victoire pour aller chercher le top 8

Présent en zone mixte après la rencontre, le coach Luis Enrique s’est voulu rassurant, estimant que son équipe devait « gagner au moins un match de plus » pour assurer une place dans le top 8 de la Ligue des champions, et se qualifier directement en huitièmes de finale.

Malgré ce score nul, le PSG termine l’année 2025 avec un total de 51 buts marqués en Ligue des champions, le record absolu sur une année civile. Le club parisien détient également le record de victoires sur une année calendaire dans la compétition, avec treize succès depuis le 1er janvier 2025.

Ça aide de mettre dix buts au Stade brestois en barrages.

