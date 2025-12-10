S’abonner au mag
Lukas Podolski rachete des parts de son club d’enfance

Lukas Podolski rachete des parts de son club d’enfance

Racheter un bout de son enfance.

À force d’ouvrir des kebabs et de distribuer des pralines du gauche, on pensait que Lukas Podolski avait déjà trouvé sa reconversion : nourrir les gens avant, pendant et après les matchs. Mais non. À 40 balais, l’Allemand d’origine polonaise vient encore de surprendre tout le monde en rachetant 8,3 % du Górnik Zabrze, devenant le deuxième actionnaire du club où il traînait ses rêves de gamin et où il évolue toujours (11 apparitions cette saison).

Reconversion professionnelle : Mangal Döner FC

Podolski l’a pourtant dit récemment : « Cette saison pourrait être ma dernière ». Le genre de phrase qu’on lâche quand on commence à préférer gérer des employés que des latéraux. Et ça tombe bien, son empire Mangal Döner tourne comme un corner rentrant : files d’attente, franchises qui poussent et réputation béton de « meilleur döner du pays » pour certains fans, preuve qu’on peut avoir une frappe lourde et un kebab léger.

Salade, tomate, pognon.

Le tacle horrible de Lukas Podolski lors d’un match de futsal

