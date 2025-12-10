- C1
- J6
- Athletic Club-PSG (0-0)
Les notes du PSG contre Bilbao
En manque de créativité et collés par les Basques, les Parisiens n’ont pas réussi à faire la différence à Bilbao. Ça n’empêchera pas les relations russo-ukrainiennes de se réchauffer.
Matvey Safonov
Difficile de savoir ce qu’il vaut vraiment après ce match, mais l’essentiel est de s’en sortir sain et sov.
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
Pendant que vous ouvrez une par une vos cases du calendrier de l’Avent, Warren compte les jours sur son calendrier de l’Arrière droit. Et en vrai, c’est pas si mauvais !
0 note(s)
Marquinhos
Un Sancet sachant chasser sans son chien a sauté sur la chaussette de Marqui-duchesse : Marqui séché et suppléé. La cheville, ça devrait aller, mais la fracture de la langue est sévère.
0 note(s)
Illia Zabarnyi
L’Ukrainien est entré à la mi-temps à la place de son capitaine et a donc partagé pour la première fois des minutes de jeu avec son collègue russe Safonov. Ils ont même échangé deux ballons… Donald, rends le Prix de la Paix FIFA à Oihan Sancet !
0 note(s)
Willian Pacho
Calmez-vous les bigots : le PSG était bien couvert au moment de pénétrer dans la Cathédrale de San Mamés, puisque Pacho était là.
0 note(s)
Nuno Mendes
Heureusement qu’il est tombé sur ce Berenguer pour son retour de blessure. Parce qu’avec ce bon vieux Pascal aux affaires, ça ne serait pas passé comme ça.
0 note(s)
João Neves
On met au défi l’Athletic Club de refuser un joueur comme João Neves, au seul prétexte qu’il n’est pas basque. Un joueur universel.
0 note(s)
Vitinha
On ne sait pas encore qui sont les Loups-Garous, mais on a connu la voyante portugaise plus clairvoyante.
0 note(s)
Fabián Ruiz
Il a expérimenté ce que beaucoup de supporters parisiens ont vécu avant lui : être frustré par Yuri Berchiche.
0 note(s)
Bradley Barcola
Remuant et appétissant, mais il nous laisse sur notre faim : un chipiron. Remplacé par Gonçalo Ramos (78e), duper-sub.
0 note(s)
Senny Mayulu
À 19 ans, l’apprenti attaquant est en droit de retirer l’autocollant à l’arrière de son véhicule, mais ça ne l’empêchera pas de se faire reprendre par ce gendarme d’Unai Simón. Remplacé par Désiré Doué (62e), avec le frein à main.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Vous vous habillez comment pour son premier anniversaire au club ?
0 note(s)
Par Mathieu Rollinger