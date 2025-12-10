S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Athletic Club-PSG (0-0)

Les notes du PSG contre Bilbao

Par Mathieu Rollinger

En manque de créativité et collés par les Basques, les Parisiens n’ont pas réussi à faire la différence à Bilbao. Ça n’empêchera pas les relations russo-ukrainiennes de se réchauffer.

Matvey Safonov

Difficile de savoir ce qu’il vaut vraiment après ce match, mais l’essentiel est de s’en sortir sain et sov.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

Pendant que vous ouvrez une par une vos cases du calendrier de l’Avent, Warren compte les jours sur son calendrier de l’Arrière droit. Et en vrai, c’est pas si mauvais !

Note de la rédaction 24
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Marquinhos

Un Sancet sachant chasser sans son chien a sauté sur la chaussette de Marqui-duchesse : Marqui séché et suppléé. La cheville, ça devrait aller, mais la fracture de la langue est sévère.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Illia Zabarnyi

L’Ukrainien est entré à la mi-temps à la place de son capitaine et a donc partagé pour la première fois des minutes de jeu avec son collègue russe Safonov. Ils ont même échangé deux ballons… Donald, rends le Prix de la Paix FIFA à Oihan Sancet !

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Calmez-vous les bigots : le PSG était bien couvert au moment de pénétrer dans la Cathédrale de San Mamés, puisque Pacho était là.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

Heureusement qu’il est tombé sur ce Berenguer pour son retour de blessure. Parce qu’avec ce bon vieux Pascal aux affaires, ça ne serait pas passé comme ça.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

João Neves

On met au défi l’Athletic Club de refuser un joueur comme João Neves, au seul prétexte qu’il n’est pas basque. Un joueur universel.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

On ne sait pas encore qui sont les Loups-Garous, mais on a connu la voyante portugaise plus clairvoyante.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Fabián Ruiz

Il a expérimenté ce que beaucoup de supporters parisiens ont vécu avant lui : être frustré par Yuri Berchiche.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Remuant et appétissant, mais il nous laisse sur notre faim : un chipiron. Remplacé par Gonçalo Ramos (78e), duper-sub.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

À 19 ans, l’apprenti attaquant est en droit de retirer l’autocollant à l’arrière de son véhicule, mais ça ne l’empêchera pas de se faire reprendre par ce gendarme d’Unai Simón. Remplacé par Désiré Doué (62e), avec le frein à main.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khvicha Kvaratskhelia

Vous vous habillez comment pour son premier anniversaire au club ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!