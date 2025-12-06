- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 2
L’épisode 2 de la deuxième saison de Loups Garous sur Canal+ permet de voir qui est qui. Le jeu commence à s’ouvrir et chacun dévoile sa face sombre. Alors, vous savez déjà qui sont les trois loups, vous ?
Amélie
Vu qu’elle ne parle pas beaucoup, il faudra réussir à lire dans les yeux d’Amélie.
0 note(s)
Jean-Baptiste
Un bonnet aux couleurs de son club de cœur, c’est l’assurance de rester longtemps au village. Guy Roux remember.
0 note(s)
Isabelle
Elle n’est pas médium, mais cheffe d’orchestre vu comme elle mène tout le monde à la baguette.
0 note(s)
Laurent
Il nous avait convaincus jusque-là. Puis, il a accumulé les blagues Carambar.
0 note(s)
Jennifer
Peu de passages, mais toujours plaisant à croiser. Une Twingo sur l’autoroute.
0 note(s)
Anissa
Elle a tellement eu peur d’être éliminée qu’elle sort le grand jeu ensuite. Abdoulaye Touré au Havre. Touchant.
0 note(s)
Yoan
Le speaker de l’épisode 1 s’est mis en pause. Michel Montana, reviens !
0 note(s)
Maxime
Thèse-antithèse-synthèse. Il a juste lu La Philo pour les nuls, mais ça n’a pas suffi pour persuader tout le monde. D’ailleurs, vous connaissez la différence entre persuader et convaincre ?
0 note(s)
Margaux
Après Cédric Yambéré et Emmanuel Emegha, encore une capitaine abandonnée.
0 note(s)
Allan
« Regard focalisé, tête droite. » Il ne nous avait pas dit qu’il était milieu de terrain de formation.
0 note(s)
Sébastien
Joueur d’esport, il n’a pas encore pris les manettes du village. Mister V aurait pu la faire, c’est vrai, c’est facile.
0 note(s)
Saxx
Normalement, il n’y a que les médecins et les défenseurs de district avant un derby qui connaissent le mot « malléole ». Il a plus un profil à casser des gueules qu’à les réparer.
0 note(s)
Pauline
L’exact inverse du début de l’été de l’OM et de l’automne de l’OGC Nice : discrète.
0 note(s)
Cécile
II va falloir se réveiller, un Indien de 3 ans est prêt à lui prendre sa place.
0 note(s)
Corentin
Il n’avait pas dit un mot jusqu’à présent et débloque la situation sans forcer. C’est lui le game changer, pas les guides d’Isabelle.
0 note(s)
Mister V
La blague sur Rohff est une manière magistrale de terminer un épisode. L’unique maître du jeu.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas