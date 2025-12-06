S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 2

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas
133

L’épisode 2 de la deuxième saison de Loups Garous sur Canal+ permet de voir qui est qui. Le jeu commence à s’ouvrir et chacun dévoile sa face sombre. Alors, vous savez déjà qui sont les trois loups, vous ?

Amélie

Vu qu’elle ne parle pas beaucoup, il faudra réussir à lire dans les yeux d’Amélie.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste

Un bonnet aux couleurs de son club de cœur, c’est l’assurance de rester longtemps au village. Guy Roux remember.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle

Elle n’est pas médium, mais cheffe d’orchestre vu comme elle mène tout le monde à la baguette.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Laurent

Il nous avait convaincus jusque-là. Puis, il a accumulé les blagues Carambar.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer

Peu de passages, mais toujours plaisant à croiser. Une Twingo sur l’autoroute.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Anissa

Elle a tellement eu peur d’être éliminée qu’elle sort le grand jeu ensuite. Abdoulaye Touré au Havre. Touchant.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan

Le speaker de l’épisode 1 s’est mis en pause. Michel Montana, reviens !

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maxime

Thèse-antithèse-synthèse. Il a juste lu La Philo pour les nuls, mais ça n’a pas suffi pour persuader tout le monde. D’ailleurs, vous connaissez la différence entre persuader et convaincre ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Margaux

Après Cédric Yambéré et Emmanuel Emegha, encore une capitaine abandonnée.

Note de la rédaction Non notée
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Allan

« Regard focalisé, tête droite. » Il ne nous avait pas dit qu’il était milieu de terrain de formation.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sébastien

Joueur d’esport, il n’a pas encore pris les manettes du village. Mister V aurait pu la faire, c’est vrai, c’est facile.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Saxx

Normalement, il n’y a que les médecins et les défenseurs de district avant un derby qui connaissent le mot « malléole ». Il a plus un profil à casser des gueules qu’à les réparer.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline

L’exact inverse du début de l’été de l’OM et de l’automne de l’OGC Nice : discrète.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cécile

II va falloir se réveiller, un Indien de 3 ans est prêt à lui prendre sa place.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin

Il n’avait pas dit un mot jusqu’à présent et débloque la situation sans forcer. C’est lui le game changer, pas les guides d’Isabelle.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mister V

La blague sur Rohff est une manière magistrale de terminer un épisode. L’unique maître du jeu.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

