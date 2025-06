Trois Bleues quittent le rassemblement avant l’Islande

Plus pratique pour faire du covoiturage.

Trois Bleues ont quitté le rassemblement. Alors que la France doit se déplacer en Islande ce mardi pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des nations, Delphine Cascarino, Kadiatou Diani et Maëlle Lakrar ont dit au revoir au groupe. Si Maëlle Lakrar est laissée au repos après, dixit la FFF, « sa saison très dense lors de laquelle elle a joué 49 matchs officiels » et Delphine Cascarino est suspendue pour accumulation de cartons jaunes, Kadidiatou Diani est blessée. Le groupe de Laurent Bonadei est donc composé de 21 joueuses.

Les Bleues sont quoi qu’il arrive assurées de disputer le Final Four de la Ligue des nations, car elles ont gagné leurs cinq matchs de poule. Elles ont torpillé la Suisse ce vendredi (4-0), et auront ensuite deux rencontres à jouer avant l’Euro en Suisse, contre la Belgique et le Brésil. Laurent Bonadei divulguera ce jeudi sa liste pour la compétition.

Allô Wendie Renard ?

