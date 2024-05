Un match de MLS interrompu quelques minutes à cause d’un raton laveur

Est-ce que le raton laveur a nettoyé la lucarne ?

L’envahissement de terrain par un animal est un grand classique. Les spectateurs du match entre Philadelphie Union et New York City FC ont pu assister à l’apparition d’un raton laveur sur la pelouse dans la nuit de mercredi à jeudi. Débarqué sur le terrain à la 22e minute de jeu, alors que les New-Yorkais menaient 0-1, le mammifère a facilement su déjouer les plans des stadiers pendant plus de deux minutes. Après 161 secondes, ce qui fait de lui « le raton laveur ayant passé le plus de temps sur un terrain de MLS », selon la ligue américaine, il a finalement été attrapé à l’aide d’une poubelle. Et New York a pu remporter ce derby (1-2).

🚨 SIGN HIM NOW! 🦝 pic.twitter.com/rX1QGoJygg — Major League Soccer (@MLS) May 16, 2024

Il a passé plus de temps sur une pelouse que la moitié de l’effectif de Chelsea cette saison.