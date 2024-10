Les titis parisiens toujours pas vainqueurs en Youth League

En espérant que le résultat soit meilleur pour les pros.

Dans le match des perdants face à une équipe du PSV également défaite lors de ses deux premiers matchs de Youth League, les titis parisiens n’ont pu faire mieux qu’un match nul spectaculaire, ce mardi, au Campus PSG.

Menés au score d’entrée suite à un but de Fabio Kluit pour le PSV (6e), les jeunes Parisiens ont réagi une première fois par l’intermédiaire de Yanis Khafi (19e). Le premier but francilien de la campagne, les deux premiers matchs s’étant soldés par deux défaites 2-0 et 1-0, respectivement face à Gérone et Arsenal.

Un doublé pour Yanis Khafi

Avant la mi-temps, nouveau ping-pong. Fabian Merien a d’abord remis le PSV devant (38e) avant que Mahamadou Sangaré ne lui réponde (40e). Dans le second acte, pour la première fois, les tits sont passés devant au score grâce à un nouveau but de Yanis Khafi (63e) avant que Robin van Duiven n’égalise à nouveau (79e).

Résultat, un match nul 3-3 et pas vraiment une bonne opération pour le PSG, toujours 29e au classement. Pour rappel, il faudra terminer dans les 22 premiers pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Pour ça, Luis Enrique devra peut-être arrêter de piller l’équipe.

Les U19 du PSG sacrés champions de France