Un OM-PSG dès les seizièmes de finale de Gambardella

Le « Classiquette ».

Alors que la Coupe de France attaque ses seizièmes de finale ce week-end, la Coupe Gambardella en arrivera à cette étape le 4 février. En attendant, le tirage au sort de ses seizièmes de finale a été réalisé au siège de la Fédération française de football et nous a servi un classique. Comme une entrée avant le plat de résistance, les grands s’affrontant en Ligue 1 fin mars, l’OM recevra le PSG en Gambardella début février.

L'équipe U18 du Paris Saint-Germain se déplacera sur le terrain de Marseille à l'occasion des 16es de finale de la Coupe Gambardella. 🔴🔵 🗓️ Rencontre le 4 février prochain.https://t.co/KG9mQUVxwj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2024

Lors de l’édition précédente, les deux formations n’étaient pas allées loin dans la compétition (élimination contre Nîmes dès le premier tour fédéral pour l’OM et en 32es de finale contre le LOSC pour Paris). Cette saison, les deux clubs rivaux semblent plus prêts que jamais car en championnat, tout va pour le mieux, puisque les Titis sont deuxièmes de la poule A et les Minots sont premiers de la poule D.

C’est ce qu’on appelle un tirage compliqué.

