Le PSG donne le ton pour sa première de la saison en Youth League

Paris SG U19 0-1 Borussia Dortmund U19

Buts : Julian Rijkhoff (30e) pour le Borussia Expulsion : Nhaga (94e) pour le PSG

Le futur Haaland est Néerlandais, et il s’appelle Julian Rijkhoff.

Premier match et première défaite pour le PSG en Youth League (0-1), défait à domicile par Dortmund. Dominateurs pendant 25 minutes en début de match, les partenaire d’Ethan Mbappé n’ont pas réussi à faire craquer leurs homologues allemands avant de voir les débats tourner à l’avantage de Dortmund. Sangaré, puis Gadou, ont cru donner l’avantage aux leurs, mais leurs frappes ont fui le cadre. Servi pleine axe sur une subtile remise de Cole Campbell, Julian Rijkhoff a ouvert le score d’une demi-volée des 25 mètres (1-0, 30e). Ce qui a galvanisé les visiteurs, qui auraient pu doubler la mise par Rijkhoff de nouveau, sans une bonne intervention dans les pieds de Laurendon. C’est presque logiquement que la troupe de Zoumana Camara est rentrée aux vestiaires menée.

Beaucoup trop nerveux et excédés par chaque décision arbitrale, les Titis parisiens ont déjoué en deuxième mi-temps. Brouillonne, cette dernière n’a accouché que de quelques occasions pour Zague, Sangaré et Nhaga. Trop peu pour faire planer une menace constante sur le but allemand, malgré une large possession dans le second acte (65%). S’ils ont poussé dans les 10 dernières minutes, les Parisiens se sont réveillés trop tardivement, pendant que Robin Lisewski préservait le score pour le Borussia et que Serif Nhaga quittait la pelouse prématurément, aussi nerveux

À ne pas revoir au Parc ce soir.

Paris SG U19 (3-4-2-1) : Laurendon – El Hannach – Bagbonon – Gadou – Zague – Mbappé (Michut, 80e) – Mayulu – Nhaga – Ardjani (Diaby, 80e) – Bensoula (Mendy, 65e)- Sangare. Entraîneur : Zoumana Camara

Borussia Dortmund U19 (4-3-2-1) : Lisewski – Mane – Garcia Posadas (Rashidi, 19e puis Meiser, 80e) – Blank – Korzynietz – Bamba (Herrmann, 67e) – Lubach – Campbell (Onofrietti, 67e) – Brunner (Krevsun, 80e) – Watjen – Rijkhoff. Entraîneur : Mike Tullberg

Youth League : le PSG éliminé