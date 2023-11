Les U19 du PSG collent un double set à Chambly

C’est donc ça une ficelle picarde ?

Il n’y a pas que les grands qui assurent le spectacle. Ce week-end, les U19 du Paris Saint-Germain ont fait sensation en championnat national en collant pas moins de 12 buts au malheureux FC Chambly, avant-dernier du classement, mais valeureux jusqu’au bout puisque les Picards ont quand même réussi à en mettre trois à leurs bourreaux.

Difficile de trouver un véritable homme du match parmi les sept buteurs quand on mène déjà 7-0 à la pause. Soulignons cependant le quadruplé de Mahamadou Sangaré et surtout, le triplé d’Ibrahim Mbaye qui, pour sa première titularisation avec les Titis, s’est payé le luxe d’offrir en plus quatre passes dé’ à ses coéquipiers.

Et ça, c’est assez pour Luis Enrique ?

