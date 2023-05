Le programme des demi-finales du championnat de France U19

Paris, Lens Marseille… Et Nantes ?



On connaît les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales du championnat de France U19. Les quarts s’étant déroulés ce week-end, les deux affiches avant la finale qui auront lieu les 27 et 28 mai sont donc connues. À cette occasion, un Classique entre l’OM et le PSG sera proposé ce dimanche pour la deuxième rencontre, alors que la veille, le RC Lens se rendra à Nantes, tenant du titre et qui espère remporter sa troisième phase finale (1990-1991 et donc 2021-2022). De son côté, le club nordiste concoure pour une deuxième victoire dans ce championnat (après 2008-2009). Pour l’OM, il s’agirait d’un premier trophée, pour le PSG d’un cinquième.

Les Olympiens, deuxièmes du groupe D, ont obtenu leur ticket pour les demi-finales en s’imposant face à l’AJ Auxerre au bout d’une séance de tirs au but (3-3, 4-3 tab). Les Parisiens, qui ont eux terminé seconds du groupe A derrière Lens, sont allés arracher un succès à Angers (3-2). Ce même RC Lens, premier du groupe A, s’est fait peur face à Troyes (4-3). De son côté, le FCN a fini deuxième du groupe C, et s’est qualifié pour le dernier carré en éliminant Montpellier aux tirs au but (2-2, 4-3 tab).

