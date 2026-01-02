S’abonner au mag

La Roma rêverait d'un retour de Mohamed Salah

La Roma rêverait d'un retour de Mohamed Salah

L’Italie plutôt que l’Arabie saoudite ?

Selon plusieurs médias italiens, l’AS Roma nourrirait l’ambition de faire revenir Mohamed Salah. Passé par la capitale italienne entre 2015 et 2017, l’international égyptien avait ensuite rejoint Liverpool pour un montant de 42 millions d’euros. Les dirigeants romains envisageraient aujourd’hui un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Une opération difficile à concrétiser

L’espoir de la Roma repose principalement sur les liens créés à l’époque et le bazar provoqué par le mécontentement de Salah à propos de son temps de jeu à Liverpool. Toutefois, les chances de réussite de cette opération restent limitées : le salaire de l’Égyptien, estimé à 460 000 euros par mois, dépasse largement les capacités financières du club romain.

Bon, il y a déjà une CAN à finir.

