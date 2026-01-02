S’abonner au mag
Le PSG va inaugurer un nouveau sponsor contre le Paris FC

Le PSG va inaugurer un nouveau sponsor contre le Paris FC

Rendez-nous Opel.

Le Paris Saint-Germain a trouvé un nouveau locataire sur sa manche. Le club a officialisé un partenariat pluriannuel avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé à Dubaï, qui devient Partenaire Premium Sleeve jusqu’en 2029.

La manchette premium

Le logo fera sa première apparition dès dimanche, lors du match de Ligue 1 face au Paris FC. « Ce partenariat avec BEYOND Developments illustre un alignement fort entre deux marques qui redéfinissent l’excellence dans leurs domaines respectifs, avec la conviction partagée que le sport et le design ont le pouvoir d’inspirer et d’élever le quotidien », explique Richard Heaselgrave, ancien joueur de rugby et maintenant directeur des revenus générés par le club de la capitale.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans une tendance bien installée au PSG. Le club parisien est déjà lié à Visit Rwanda, présent sur la manche depuis plusieurs saisons. Un accord similaire à celui qu’avait noué Arsenal, avant que les Gunners ne décident récemment d’y mettre fin. Deux trajectoires différentes, mais un même constat : la manche est désormais un espace premium, pensé comme une vitrine à part entière.

Bientôt des sponsors sur les ficelles du short.

