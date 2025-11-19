S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Arsenal et Visit Rwanda, c’est bientôt fini

Divorce au bout de la Manche.

Arsenal mettra un terme en fin de saison à son partenariat avec Visit Rwanda, a annoncé mercredi le Conseil rwandais du développement. Le club londonien et l’organisme chargé de la promotion touristique ont « convenu d’un commun accord » de ne pas prolonger une collaboration entamée en 2018 et devenue le premier contrat de sponsor de manche de l’histoire des Gunners.

Ce deal, estimé à plusieurs millions par an, avait une bonne tête de partenariat moderne : une visibilité mondiale offerte à un pays misant sur le tourisme, et un club renforçant son image internationale. Le Rwanda bénéficie déjà d’accords similaires avec le PSG et le Bayern Munich, ce qui a fait du slogan « Visit Rwanda » un habitué des grandes affiches européennes.

Pour les bonnes raisons

Mais au fil des saisons, la communication s’est retrouvée challengée par la situation dans l’est de la République démocratique du Congo. Le pays, récemment qualifié en Coupe du monde, accuse le Rwanda d’apporter un soutien au groupe armé M23, actif dans une région en proie à des violences meurtrières et à une grave crise humanitaire. Ces accusations ont alimenté des critiques de plus en plus fortes, notamment parmi des supporters d’Arsenal questionnant l’image véhiculée par ce partenariat.

Le PSG, quant à lui, a prolongé son bail jusqu’en 2028, et l’Atlético de Madrid a pour sa part signé un nouveau contrat avec le partenaire de tourisme.

