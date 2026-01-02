S’abonner au mag
Sergio Ramos pourrait bientôt racheter un club de Liga

Après le foot et la chanson, place à un nouveau job pour Sergio !

Sans club depuis son départ de Monterrey en décembre, Sergio Ramos pourrait faire son grand retour en troquant les crampons pour la cravate. Selon plusieurs médias espagnols dont la Cadena SER, l’ancien international espagnol se serait positionné pour racheter le Séville FC, son club formateur. Ramos y a joué entre 2004 et 2005, puis entre 2023 et 2024, avant son arrivée à Monterrey.

Le Séville FC en grande difficulté financière

Si les dirigeants du club andalou n’ont pas annoncé publiquement leur volonté de vendre, le Séville FC est endetté de quelque 66 millions d’euros et la question d’un rachat est un serpent de mer depuis plusieurs années. Le club est actuellement la propriété minoritaire de plusieurs familles, ainsi que du fonds d’investissement 777 Partners, présent dans de nombreuses équipes. Comme le rapporte le site web sévillan Muchodeporte, le groupe américain jusqu’ici favori pour le rachat aurait revu son offre nettement à la baisse, prenant connaissance des comptes peu reluisants du club.

Sergio Ramos déjà aguerri au poste

Dans ce contexte, Sergio Ramos serait à la tête d’un groupe d’investisseurs ayant fait part de son intérêt pour le rachat de l’intégralité des parts du Séville FC. L’offre aurait déjà été communiquée aux principaux actionnaires du club.

Le défenseur espagnol n’est pas un novice en la matière, puisqu’il est actuellement l’un des investisseurs de San Fernando, club présidé par l’ancien gardien sévillan Monchi.

Ça promet.

