Coupe de France : Nancy éliminé, Le Mans et Chambly cartonnent

Déjà les premières surprises.

Malgré la trêve internationale, le football français n’est pas totalement à l’arrêt ce week-end puisque se dispute le cinquième tour de la Coupe de France. L’occasion d’assister aux premières sorties de piste inattendues, mais aussi à quelques cartons. Le bonnet d’âne de la soirée revient à Nancy, éliminé par l’ES Thaon, pensionnaire de National 3, sur le score de 1-0.

C’est terminé ! ✅ Le FCCO s’impose 10-0 contre une belle équipe de Loffre qui aura réalisé un parcours incroyable et un match avec de belles valeurs ! Bravo à LOFFRE 🤝⚽️ pic.twitter.com/XB6bkPq3km — FC Chambly Oise ©️ (@FCCOISE) October 14, 2023

#ACFLMFC 0️⃣-1️⃣4️⃣ ⏱️ 90’ | Fin du match à Ambrières, qualification dans le sérieux pour le 6e tour de la Coupe de France (0-14). ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Gueye ⚽️⚽️ Boussaïd ⚽️⚽️ Rabillard ⚽️ Aïko ⚽️ Le Méhauté ⚽️ Rossignol ⚽️ Vincent ⚽️ Smith#AllezLEMANSFC 🔴🟡 — LE MANS FC (@LEMANSFC) October 14, 2023

A l’inverse, le plus gros score est à mettre à l’actif d’une autre équipe de National 1 : Le Mans, sans pitié avec Ambrières Cigné, qui évolue en Régional 3. Le score ? 0-14. Score à deux chiffres également pour Chambly, vainqueur à Loffre, club de D5 (0-10). Pas de problème non plus pour Nîmes, large vainqueur sur la pelouse du FC Pavie, club de R3 (0-7) ni pour Dijon, tombeur du FCO Avallon, pensionnaire de R2 (0-5) ou encore Niort, qui l’a emporté à Bressuire, club de R1 (1-2). Une rencontre terminée dans une drôle d’ambiance.

Grosse colère des Chamois Niortais, qui constatent qu'on a… uriné sur leurs affaires dans le vestiaire. Ce FC Bressuire-Niort se termine sur une drôle d'ambiance après la bagarre générale dans les dernières minutes. — Martial Debeaux (@mdebeaux) October 14, 2023

Rendez-vous dès dimanche pour de nouvelles belles histoires.

