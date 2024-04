Sochaux prend un bol d’air sur la zone rouge en étrillant Nancy

Sochaux 4-1 Nancy

Buts : Hoggas (45e+2, s.p, 90e+4), Zohi (45e+3), Macalou (54e, s.p) pour les Doubistes // Nangis (89e, s.p) pour les Nancéiens

Une histoire de penaltys.

Plongé dans l’émotion après la disparition de son président Nicolas Holveck, Nancy, qui avait assurément la tête ailleurs, a subi un gros revers face à Sochaux ce lundi soir (4-1). Si l’ASNL pense obtenir un penalty, pour une charge non-maîtrisée de Julien Da Costa sur Lenny Nangis (14e), c’est finalement Sochaux qui en bénéficie après un tacle glissé appuyé de Gwilhem Tayot sur le même Da Costa. Kévin Hoggas ne tremble pas et prend à contrepied Martin Sourzac pour permettre aux Doubistes de prendre l’avantage (1-0, 45e+2). Quelques secondes plus tard, Kévin Zohi réalise un petit numéro, crochète Lucas Pellegrini avant d’inscrire le but du break d’un plat du pied assuré (2-0, 45e+3). Sublime.

Le suspense prend fin quand Issouf Macalou transforme d’une lourde frappe son penalty (3-0, 54e). L’affaire est pliée. Malgré un énième penalty offert à Nancy en fin de rencontre, transformé par Nangis (3-1, 89e), la fête est totale pour les Lions puisque le capitaine Hoggas voit double (4-1, 90e+4). Pour la première fois depuis le 15 janvier, Sochaux gagne un match à Bonal. Ce succès permet aux Doubistes de prendre leurs distances avec la zone rouge, désormais à sept longueurs, et de revenir à deux points de Rouen, quatrième.

Oswald Tanchot va bien dormir ce soir.

