Le FC Sochaux tient son nouvel entraîneur

Il rejoint la meute des Lionceaux.

Un an après sa rétrogradation administrative en National, le FC Sochaux-Montbéliard, qui a même flirté avec les divisions inférieures, entend bien remonter en Ligue 2 le plus rapidement possible. Huitième à l’issue de la saison 2023-2024, Oswald Tanchot a été licencié et est remplacé, ce mardi, par Karim Mokeddem. Le contrat de ce dernier court désormais jusqu’à juin 2026, mais il semble clair que l’objectif de promotion n’attend pas deux ans.

🚨🦁 Karim Mokeddem est le nouvel entraîneur du FCSM. ✍️ Le technicien expérimenté du championnat de National s’est engagé pour deux saisons. 📋 https://t.co/o7jUXHVnYq#MercatoFCSM pic.twitter.com/IDLguXGpkk — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 4, 2024

Après tout, quoi de mieux que de prendre un spécialiste du National dans ce championnat si particulier ? Connu et reconnu dans la région lyonnaise pour ses expériences réussies aux Minguettes, La Duchère et Bourg-en-Bresse, l’entraîneur s’est ensuite exporté. Adjoint de Mathieu Chabert sur le banc de Châteauroux, Karim Mokeddem a également pris les rênes du Stade briochin en pleine mission commando, finalement soldée par une relégation. La saison dernière, il a, au contraire, très bien relevé la barre du côté de l’US Orléans malgré le contexte très mouvementé.

Après avoir manqué de peu la montée en Ligue 2 avec La Duchère et Bourg-en-Bresse, il est temps de passer le cap à Sochaux.

