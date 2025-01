Bastia-Pau : Une soirée sous haute tension

Clairement pas le foot qu’on aime.

La rencontre entre Bastia et Pau a totalement dégénéré vendredi soir, au stade Armand-Cesari. Selon ici Béarn Bigorre, le latéral pallois Thérence Koudou aurait été victime d’insultes à caractère raciste pendant la rencontre avant d’aller chambrer le kop bastiais dans la foulée de son but. Une vingtaine de minutes plus tard, le coach corse Benoît Tavenot dégoupille après un début d’échauffourée devant son banc, attrapant le Pallois Jordy Gaspar par le maillot et le traînant au sol, avant d’être logiquement exclu.

💥😳 Le gros craquage du coach de Bastia, Benoît Tavenot, qui attrape Jordy Gaspar par le colback ! 🟥 C'est carton rouge !#action #SCBPAUFC pic.twitter.com/J6Ppo7jrMh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 24, 2025

Un après-match très tendu

Si le Sporting a pu sauver son invincibilité à domicile cette saison grâce à un penalty accordé après 12 minutes de temps additionnel, cela n’a pas permis de faire retomber la pression. Après de nouvelles tensions dans le tunnel au coup de sifflet final, les joueurs du Pau FC ont ensuite été confinés dans leur vestiaires, puis empêchés de quitter le stade par des supporters bastiais, toujours selon ici Béarn Bigorre.

Après le match nul (1-1) du @PauFootballClub à Bastia, dans une ambiance délétère, les Béarnais empêchés de partir du stade Armand-Cesari par des supporters bastiais. Les joueurs palois sont pour l'instant confinés dans leur vestiaire#iciSport pic.twitter.com/lZNUPU5qRk — ici Béarn Bigorre (@icibearnbigorre) January 24, 2025

Et maintenant, des sanctions ?

